更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場
運動

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機航警同住孫確診 幼兒園停課採檢331人
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300

台積電股價開盤漲12元 市值增加3111億元

2022/2/16 09:09（2/16 09:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電16日股價開盤達新台幣645元，上漲12元。（中央社檔案照片）
台積電16日股價開盤達新台幣645元，上漲12元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹16日電）美股止跌強彈，道瓊工業指數上漲422點，漲幅1.22%，費城半導體指數更勁揚5.47%。台積電今天股價同步走高，開盤達新台幣645元，上漲12元，市值增加3111億元。

俄烏情勢和緩激勵美股全面收高。道瓊工業指數上漲422.67點，漲幅1.22%；那斯達克指數上揚348.84點，漲幅2.53%。

費城半導體指數勁揚184.254點，漲幅達5.47%。台積電美國存託憑證（ADR）收在124.52美元，上漲4.75美元，漲幅約3.97%，市值攀高至6457.6億美元，超越Meta的6318.3億美元，居全球第9位。

台積電今天股價同步走高，開盤跳空達645元，上漲12元，市值增加3111億元，攀高至16.72兆元，貢獻大盤指數約100點。

台積電董事會15日通過多項議案，除核准配發2021年第4季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2022年6月16日，並核准發行2021年限制員工權利新股共1387張，以吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果。（編輯：潘羿菁）1110216

延伸閱讀
美股重挫拖累 台積電營收亮眼不漲反跌7元台積電開盤勁揚8元 市值增加2074億元費半指數重挫 台積電股價跌面臨17兆元市值保衛戰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀