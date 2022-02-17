俄烏、升息兩因素影響台股 法人估萬八有撐

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（中央社記者江明晏台北17日電）俄烏局勢再傳不穩，導致台股今天盤中從上漲近百點到跳水翻黑，終場小漲作收，法人表示，未來台股會持續受到俄烏關係與升息腳步兩個不確定因素干擾，但18000點附近有撐。

台股今天早盤續揚近百點，盤中受烏克蘭開火消息拖累，指數跳水翻黑，在解封股撐盤、台積電跌勢收斂下，終場力守紅盤，上漲37.1點，收在18268.57點，漲幅0.2%，成交值新台幣3043.32億元。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股目前持續受到兩大不確定因素干擾，第一，俄烏局勢不穩，盤中因傳出烏克蘭開火消息，導致台股跳水下挫，震出量能，在兩國對峙情形無解之前，國際股市與台股都會持續受到波動。

第二，美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的1月會議紀錄顯示，在聯準會對抗通膨之際，官員們討論了更積極升息的可能性，但距離3月中旬正式升息之前，金融市場仍被解讀升息的腳步左右。

他表示，以上兩項因素都會持續干擾股市，在塵埃真正落定前，台股都位處利空消息的紛擾期，指數震盪難免，但可確定的是18000點關卡附近有支撐。

兆豐國際投顧協理黃國偉也表示，由於俄烏局勢與市場對升息解讀等不確定因素干擾，預估在3月15日美國聯準會正式升息前，台股都以箱型格局整理為主，區間約在18000點至18500點之間，但盤面缺乏主流強勢股，僅解封概念股與高殖利率個股有機會撐盤演出。（編輯：張均懋）1110217