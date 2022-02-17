更多編輯台推薦新聞：
胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

俄烏、升息兩因素影響台股 法人估萬八有撐

2022/2/17 16:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北17日電）俄烏局勢再傳不穩，導致台股今天盤中從上漲近百點到跳水翻黑，終場小漲作收，法人表示，未來台股會持續受到俄烏關係與升息腳步兩個不確定因素干擾，但18000點附近有撐。

台股今天早盤續揚近百點，盤中受烏克蘭開火消息拖累，指數跳水翻黑，在解封股撐盤、台積電跌勢收斂下，終場力守紅盤，上漲37.1點，收在18268.57點，漲幅0.2%，成交值新台幣3043.32億元。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股目前持續受到兩大不確定因素干擾，第一，俄烏局勢不穩，盤中因傳出烏克蘭開火消息，導致台股跳水下挫，震出量能，在兩國對峙情形無解之前，國際股市與台股都會持續受到波動。

第二，美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的1月會議紀錄顯示，在聯準會對抗通膨之際，官員們討論了更積極升息的可能性，但距離3月中旬正式升息之前，金融市場仍被解讀升息的腳步左右。

他表示，以上兩項因素都會持續干擾股市，在塵埃真正落定前，台股都位處利空消息的紛擾期，指數震盪難免，但可確定的是18000點關卡附近有支撐。

兆豐國際投顧協理黃國偉也表示，由於俄烏局勢與市場對升息解讀等不確定因素干擾，預估在3月15日美國聯準會正式升息前，台股都以箱型格局整理為主，區間約在18000點至18500點之間，但盤面缺乏主流強勢股，僅解封概念股與高殖利率個股有機會撐盤演出。（編輯：張均懋）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀