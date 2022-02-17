台船承造海巡署100噸級巡防救難艇交船

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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇，上午在基隆廠舉行PP-10078交船典禮；台船表示，另6艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

台船透過新聞稿表示，100噸級巡防救難艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性，可為海巡弟兄姊妹值勤時的最佳幫手。

台船公司基隆廠廠長朱有亮表示，這艘船在109年7月16開工，109年12月15日安放龍骨，110年9月23日舉行下水典禮。

海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船公司建造，前8艘巡防救難艇已分別完工交船，今天舉行交船典禮是其中的第9艘PP-10078巡防救難艇，另6艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

台船公司強調，積極配合國艦國造政策，建造海巡署與海軍作戰性能優異的艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。

未來除各項軍艦及公務船建造，台船將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為台灣國防戰力的堅強後盾。（編輯：張均懋）1110217