中鋼反映成本 3月內銷盤價平均調漲2.44%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）中鋼公司今天宣布，煤鐵等煉鋼原料大幅墊高生產成本，國際鋼價走揚，為協助下游用鋼產業掌握後疫情接單契機及出口競爭力，3月產品基價平均調漲2.44%，每公噸漲新台幣500至800元。

中鋼透過新聞稿說明，國際間疫苗施打覆蓋率快速普及，變種病毒影響程度趨緩，主要經濟體逐步迎向全面解封，全球工業生產及需求穩健走揚，挹注經濟基本面復甦動能維持強勁。

中鋼指出，國際能源價格飆漲，俄烏緊張局勢進一步推升原油價格突破每桶90美元；印尼數千家煤、錫和鎳等金屬礦業公司未按政府規定呈交當年的工作計畫被迫停工，導致煉鋼主副原物料價格同步攀高，鐵礦砂價格更於年後突破每公噸150美元、強冶金煤則站上每公噸440美元，BDI指數週漲幅超過36%，導致鋼廠整體生產成本壓力激增。

中鋼直言，俄烏地緣政治衝突恐迫使獨立國協鋼材及半成品出口緊縮，加上日韓鋼廠多座高爐關停、減產及歲修，其中，韓國POSCO高爐及熱軋產線上半年預計進行5次歲修，中國大陸因冬季奧運、碳中和等議題而限縮產量，整體供給面依舊緊俏。

美國逐步放寬進口鋼材232關稅措施，陸續與歐盟、日本達成關稅配額協議，大幅激勵歐亞市場信心，日本製鐵外銷熱軋售價大漲每公噸100至200美元，最高瞄準CFR每公噸1000美元。

歐洲鋼市受惠汽車等終端用戶需求明顯復甦，鋼廠與國際車廠長約簽署提價成功，ArcelorMittal率先調漲熱冷軋等平板產品報價每公噸30至50歐元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國市場剛性需求穩健釋出，近期鋼材期現貨行情持續回升；寶武鋼、鞍本鋼3月內銷盤價各產品每噸大漲人民幣200至400元，為近8個月來首次開漲；河靜最新盤價分別調漲熱軋及線材每噸90及40美元。隨著鋼鐵需求旺季到來，基本面轉強提升下游補庫存腳步，國際鋼價在成本推動及需求拉升雙引擎加速運轉下，重回穩步上揚格局，將催生虎年新一波漲勢。

中鋼強調，全球各經濟體逐步邁向全面解封，主要國家基礎建設將於下半年陸續展開，建築、車市等主要用鋼產業需求前景亮眼。3月鋼市反彈拐點確立，以銜接第2季需求旺季來臨，下游製造業進入補庫存週期，成本與需求有效拉動新一波鋼價回升。（編輯：張均懋）1110217