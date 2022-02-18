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波蘭外交部次長：尋找與台經濟合作新可能性[影]

2022/2/18 13:31（2/18 13:52 更新）
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▲波蘭外交部次長普希達克茲回應台灣議題約在影片21分20秒處。影片來源：WION

（中央社記者林行健班加羅爾18日專電）波蘭外交部次長普希達克茲日前接受印度媒體訪問時表示，台灣為重要經濟體，波蘭正就如何促進與台灣的經濟合作，尋找新的可能性。

普希達克茲（Marcin Przydacz）16日晚間接受到印度「寰宇一家」（Wion）電視台視訊訪問，談論俄羅斯-烏克蘭情勢、波蘭

波蘭小百科

  • 首都：華沙
  • 地理位置：位居中歐、北濱波羅的海，與俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、捷克、斯洛伐克及德國等7個國家接鄰
  • 面積：312,679平方公里，目前領土疆界係第二次世界大戰後所界定
  • 人口：38,268,600 (2020年12月)
  • 語言：波蘭語(英語逐漸普及)
  • 宗教：天主教
  • 幣制：波幣 Zlote
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-印度關係、白俄羅斯移民、印太局勢等議題。

有關台灣方面，電視台主播詢問普希達克茲，包括波蘭鄰國立陶宛在內許多歐洲國家，已與台灣提升關係，波蘭是否也有類似的計畫？

普希達克茲回答，波蘭恪守「一中政策」，但尊重其他主權國家的外交政策以及維護自身利益的決定。

他補充，波蘭正就如何鼓勵商人與台灣合作「尋找新的可能性」，並稱台灣是一個大的經濟體，波蘭與台灣在經濟層面上具有合作潛力。

普希達克茲說：「當然，在經濟層面上，我們樂意與台北合作。」

談到中國在印度太平洋地區的擴張，普希達克茲表示，雖然波蘭和中國之間也面臨許多挑戰，但重要的是彼此就爭議保持對話。（編輯：高照芬）1110218

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