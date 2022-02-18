證交所：不畏疫情 台股去年ETF日均值破百億

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（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所總經理簡立忠今天透過新聞稿表示，去年全球經濟仍受疫情影響，但台股表現優異，上市指數股票型基金（ETF）日均成交值突破新台幣百億元。

簡立忠指出，去年上市指數投資證券（ETN）日均成交值也較前年成長1.45倍。

他說，證交所未來將持續與證券商、投信投顧、期貨商等相關機構合作，讓台灣的資本市場更加茁壯。

由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的110年度ETF及ETN競賽，各獎項得主已出爐，本次競賽因疫情影響，取消頒獎典禮，改採製作影片方式表揚，藉由影像畫面讓得獎者發表得獎心得及熱情的啦啦隊團呼。

本次競賽期間範圍為去年1月4日至12月30日，依據競賽成績計算結果，台股ETF交易貢獻獎與台股ETF交易進步獎分別由凱基證券台北分公司及國泰綜合證券敦南分公司獲得冠軍；ETN交易貢獻獎與ETN交易進步獎，分別由統一綜合證券城中分公司、永豐金證券中正分公司獲得第一名。

ETF發行貢獻獎及台股ETF造市獎分別由富邦投信及兆豐證券金融商品業務本部奪冠；元大證券則囊括ETN發行貢獻獎、台股ETF總貢獻獎及ETN總貢獻獎3項冠軍。

證交所希望藉由舉辦本次活動，激勵證券商發揮專業和服務的精神，積極推廣ETF與ETN商品，進而促進市場交易活絡，並鼓勵發行人持續發行優質商品。（編輯：張均懋）1110218