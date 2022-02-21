雄獅打造新型態四代店 門市轉型拚國旅

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（中央社記者江明晏台北21日電）全球疫情持續，國旅成為旅行社主力市場，雄獅旅遊宣布門市轉型升級，推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日及新左營，台北車站門市也預計下半年改裝完成。

全球疫情持續，旅行社咬牙苦撐等待邊境解封春燕，因應後疫情時代旅遊型態轉向國旅，雄獅旅遊宣布進行門市轉型升級，鎖定高鐵、台鐵、捷運交匯的轉運站，推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日及新左營，台北車站門市也預計下半年改裝完成。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，雄獅從海外轉國旅的關鍵策略就是掌握交通樞紐，當旅客已改由搭乘高鐵、台鐵或捷運在國內旅遊，服務旅客的雄獅門市也隨之轉型，從過去一線黃金店面，轉至全台各大旅客集散點就近提供服務，從「報名的地方」轉變為「報到的地方」。

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他表示，未來新型態四代店除了規劃進駐區域總部外，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行，擴大場域影響力。店內除販售旅遊產品外，更結合旅遊服務及農產品伴手禮展示，也規劃與地方政府串連觀光產業資源，擴大服務能量。

獅旅遊新型態四代店進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，邀請鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計操刀，設計概念以打破傳統旅行業櫃檯的框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感，為台灣旅遊業者首創。（編輯：潘羿菁）1110221