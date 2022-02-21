房仲：雙北便利商店最多路段 林森北路34家居冠

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（中央社記者潘智義台北21日電）住商機構依據經濟部及內政部實價資料，統計雙北便利商店最多路段前10名及其平均房價，台北市林森北路以34家居冠，平均房價約每坪新台幣60.3萬元。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨透過新聞稿指出，新北市路段便利商店以新店區中正路28家最多，路段平均房價每坪41.4萬元；便利商店服務多元，深入民眾日常生活，因此許多人購屋選擇區域時，也會以便利商店家數、密度評估地段機能強弱。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿表示，便利商店大多為24小時服務，買房跟著便利商店走，不僅買機能，更能買保值。

郎美囡解釋，台北市便利商店最多10大路段，前9名路段都超過20家，第1名林森北路共34家，第2名松江路有33家，中山區共有4條路入榜。

她說，台北便利商店最多的10大路段，平均房價高低差距大，最低的內湖區瑞光路共有28家便利商店，平均每坪50.2萬元，第2低價為信義區吳興街，共有27家便利商店，平均房價每坪58.7萬元，最高價在松山區敦化北路上，平均房價每坪121.8萬元，共有21家便利商店。

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郎美囡分析，瑞光路商辦居多，平均房價較低，吳興街雖然靠近信義計畫區、居住密度高，但因為老公寓多，均價相對低，至於敦化北路本為台北市高價位地段，不僅企業據點多，豪宅及高級住宅，平均成交價約每坪200萬元，拉高區段價格。

新北市便利商店最多的路段為新店區中正路，共有28家便利商店，第2名在新莊區中正路，共23家，平均房價大多落在3至4字頭，唯獨鶯歌區鶯桃路平均房價僅18.7萬元。（編輯：楊蘭軒）1110221