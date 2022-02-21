瞄準台中美容產業 東森斥資10億開旗艦店

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（中央社記者江明晏台北21日電）東森國際轉投資事業表現亮眼，台灣自然美營收已較4年前併購時成長2.8倍；看好台中高消費市場，集團斥資10億打造自然美旗艦店，未來將以台中為重點發展區域，拓展中區營運。

東森集團於2018年收購自然美，經過4年來注入資源重整，2019年至2020年疫情雖重創SPA美容產業，但東森自然美已轉型美妝生產及多通路銷售，除直營店、加盟店的貢獻，東森購物網、電話行銷、東森直消電商助攻，分散風險，整體營收逆勢成長。

台灣自然美營收表現已較併購時相成長2.8倍，並發展平價年輕自有商品，3個月內銷售4000萬業績。

為持續擴大自然美據點，東森集團斥資新台幣10億元打造東森自然美旗艦店，坐落於台中七期，樓面規劃3層樓共600坪空間、每層樓約200坪，3樓是東森自然美旗艦生技美學中心，主攻台中金字塔高端市場。

東森集團總裁王令麟表示，在經濟發展上，台中不論是在消費力，地區的指標性都相當足夠，而且台中地理位置適中，對於北中南的會員都可做服務，未來將以台中為重點發展區域，大舉拓展中區的會員招募與營運。

截至去年12月，自然美直營與加盟全球據點共1351間，其中台灣據點345間、中國981間、馬來西亞25間，集團未來將持續拓展店點，打造線上、線下整合平台。

此外，東森集團積極發展生態圈，運用AI與會員大數據導客，並以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市業務，期盼藉此放大商機。（編輯：黃國倫）1110221