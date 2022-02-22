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浩鼎新藥授權中港澳 簽約金加里程碑金最高2億美元

2022/2/22 20:25
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）台灣浩鼎生技宣布，與康騰浩諾（香港）公司簽署協議，給予浩鼎旗下主動免疫抗癌新藥OBI-833及抗體小分子藥物複合體OBI-999在中國地區（含香港、澳門）的專屬授權。

浩鼎表示，依據簽署的協議，授權條件包含簽約金、里程碑金等，合計最高可達2億美元，其中簽約金為1200萬美元，依銷售淨額抽成的銷售權利金，其百分比最高可達2位數；且由Odeon 負責兩項新藥在中國、港澳所有開發成本及隨後法規登記和商業化成本支出。

浩鼎指出，簽約金1200 萬美元，將依約向 Odeon Therapeutics （Cayman）Limited （即對康騰浩諾持股100%母公司）收取發行新股作為對價。

Odeon Therapeutics 執行長肖汀表示，以 Globo H 為標靶的 ADC 首創新藥 OBI-999，最近完成的臨床一期研究顯示，它在安全性和藥物代謝動力學（pk）表現令人印象深刻，期待與浩鼎的密切合作。

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浩鼎原先已在 2020 年 9 月底發布這項交易，當年 12 月下旬送請經濟部投資審議委員會審議，2021 年 11 月始獲核准。

台灣浩鼎董事長張念慈強調，鑑於中國癌症治療市場龐大的成長潛力，為了公司能將資源聚焦於現有臨床研發專案，以分散風險，並避免資源排擠效應，影響既有研發進程，2020年起展開產品線的全新布局，藉授權案推進浩鼎在中國本土化的研發策略，並加速拓展潛在適應症的開發。（編輯：林淑媛）1110222

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