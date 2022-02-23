烏克蘭戰雲密布 美股連4黑道瓊重挫482點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）俄羅斯與烏克蘭衝突危機加劇，美股今天賣壓沉重，3大指數跌幅都超過1%。道瓊指數重挫482點，陷入連4黑頹勢；標普500指數自年初高點回檔逾10%，邁入技術修正領域。

道瓊工業指數盤中一度跌近715點，終場重挫482.57點，跌幅1.42%，收在33596.61點。標準普爾500指數下挫44.11點，跌幅1.01%，收在4304.76點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌166.55點，跌幅1.23%，收在13381.52點。

美股昨天因總統日（Presidents' Day）休市，今天是本週首個交易日，盤勢持續受俄烏衝突危機牽動。

俄羅斯近期在烏克蘭邊境集結大軍，昨天宣布承認烏東分離主義分子成立的頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進駐。美國將俄方行動視為「入侵」，英國宣布對俄國制裁，德國則中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。

美國總統拜登今天在全國演說表示，俄羅斯開始入侵烏克蘭，美方對俄國實施首波制裁，主要鎖定銀行、主權債務和富豪。拜登矢言，如果莫斯科繼續侵略行動，美國將會祭出更嚴厲的懲罰。

美股在拜登發言前賣壓沉重，從科技股到金融、工業、能源等景氣循環股無一倖免，即使尾盤稍有起色，標普500指數11大類股仍全面收黑。

蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）和臉書（Facebook）母公司Meta股價跌幅都超過1.5%，電動車大廠特斯拉（Tesla）更跌逾4%。

費城半導體指數下挫0.83%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達2%。

標普500指數中的非必需消費類股跌逾3%，在所有族群中表現吊車尾。居家修繕零售商家得寶（Home Depot）預期今年營收成長放緩，揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後的榮景，股價跌幅直逼9%，為表現最差的道瓊指數成分股。

俄烏危機陰影籠罩下，美股已週線連2黑。道瓊指數上週回檔1.9%，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別達1.6%、1.8%。標普500指數已從1月3日攻上的歷史收盤高點拉回10.2%，陷入技術修正。

投資人憂心俄羅斯與烏克蘭如開戰，大宗商品可能供應吃緊，石油與天然氣價格水漲船高，通貨膨脹壓力隨之加重，促使多國央行更積極緊縮貨幣政策，不利股票等高風險資產行情。

美國1月通膨率達衝上40年高點後，聯邦準備理事會（Fed）為平抑物價，更有理由在3月中決議調高COVID-19大流行後逼近零的基準利率。

芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，聯準會3月升息的機率達100%，多數市場人士預期升息1碼（0.25個百分點）。摩根大通（JPMorgan）首席經濟學家凱斯曼（Bruce Kasman）預測，聯準會3月升息後，今年剩餘6次決策會議都將決議調高利率。（編輯：周永捷）1110223