台達電去年每股獲利首破10元 擬配5.5元股息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）台達電子今天召開董事會，公布2021年每股盈餘（EPS）達10.32元，首度突破10元，創下歷史新高紀錄，並決議每股配發新台幣5.5元現金股利，股東會則訂於6月14日召開。

台達電今天公布2021年合併營業額新台幣3146.71億元，稅後淨利267.96億元，每股盈餘10.32元，續創歷史新高。董事會同時擬定每股配發5.5元。

股東常會訂於6月14日假桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳召開，並自111年4月16日起至111年6月14日止停止股票過戶登記。

另外，因應充實營運資金、償還債務及支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，董事會決議發行不超過新台幣500億元發行總額的國內無擔保普通公司債或永續發展債券。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台達首度入選科睿唯安全球百大創新機構，全球專利布局獲國際評比肯定。台達執行長鄭平表示，台達持續投入產品研發與技術創新，全球各地共有74個研發中心，研發工程師超過9000人，近年的研發經費都超過營收的8%，2020年更達到9%，致力打造創新節能的解決方案。

在專利布局方面，台達長期耕耘電源、工業自動化以及樓宇自動化等技術的專利資產，並積極強化電動車、資通訊及能源基礎設施等領域。截至2021年底，全球專利獲准總數已累積超過13000多件，其中2021年申請近1200件專利，專利主要分布於美國、大陸、台灣、歐洲等地。（編輯：趙蔚蘭）1110224