傳車諾比核電廠遭砲擊 原能會輻射監測值無異常

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（中央社記者曾智怡台北25日電）俄烏開戰，傳出已經廢棄的車諾比核電廠核廢料儲存設施遭俄軍砲擊。原能會表示，烏克蘭周邊環境輻射值無明顯異常，國內監測值也正常；原能會輻射中心會加強空氣取樣與放射性落塵分析，確保民眾安全。

車諾比廢棄核電廠在1986年4月26日於前蘇聯時期發生核子反應爐破裂意外，是史上最嚴重的核電事故。根據外電報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科表示，俄羅斯部隊已拿下位於首都基輔（Kyiv）北方的車諾比核電廠廠址；也有消息人士指出，俄國的砲擊擊中核廢料儲存設施。

針對傳出俄國砲擊核廢料儲存設施，已有輻射值上升的通報，原能會今天透過新聞稿表示，經查歐盟環境輻射監測網（REMon）即時監測數據，烏克蘭周邊環境輻射值無明顯異常。

原能會輻射偵測中心全國63座即時環境輻射監測站同樣顯示，目前國內環境輻射監測值均在背景輻射變動範圍內，請民眾放心。

至於車諾比核電廠最新情況，原能會表示，昨天國際原子能總署（IAEA）於官方網站說明，烏克蘭已通報車諾比核電廠遭身份不明的武裝部隊控制，並表示現場沒有人員傷亡或破壞。

原能會並表示，IAEA嚴正呼籲避免任何使核設施處於危險的行動，並強調任何武裝攻擊或威脅和平目的的核設施，都已違反聯合國及相關國際公約原則。

原能會強調，持續關切俄烏戰爭對車諾比核災廠址影響，原能會輻射偵測中心也會加強空氣取樣與放射性落塵分析，確保民眾輻射安全。（編輯：林淑媛）1110225