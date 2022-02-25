研華去年賺逾一個股本 每股盈餘10.67元創新高

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（中央社記者吳家豪台北25日電）工業電腦廠龍頭研華今天公布2021年度財報，合併營收新台幣586.22億元，年增15%；稅後淨利82.5億元，年增14%，賺進逾一個股本，每股盈餘10.67元，營收及獲利雙創歷史新高。

研華今天董事會並決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利8元，維持75%高配發率，將交付股東常會承認通過。

研華2021年第4季合併營收157.44億元，季增2%，年增23%，創單季新高；稅後淨利22.73億元，年增33%，每股盈餘2.93元，單季獲利為歷史次高。

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研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，推升研華全年營運締造新猷，整體表現略優於先前預估。去年第4季接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.72，累計2021年B/B Ratio為1.56，整體接單狀況持續暢旺。

展望2022年，陳清熙指出，儘管供應鏈挑戰因素猶在，研華在組織面、產能面、市場面皆持續提升，企業內部加速數位轉型、提升管理效能，產能擴充計畫也提前完成，加上各主要工業國積極對應氣候變遷挑戰，帶動工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，研華有高度信心掌握此波物聯網成長契機，整體營運成長可期。（編輯：張均懋）1110225