美股再度V型反彈 道瓊指數大漲596點

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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美股今天強勢反彈，道瓊指數猛漲596點，收復昨天失土。俄烏衝突加劇之際，聯準會主席鮑爾暗示兩週後只會升息1碼，憂心高通膨恐導致貨幣政策加速緊縮的投資人吃了定心丸。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場大漲596.4點，漲幅1.79%，收在33891.35點。標準普爾500指數猛漲80.28點，漲幅1.86%，收在4386.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚219.56點，漲幅1.62%，收在13752.02點。

美股無畏國際油價持續走揚，成功填補昨天大跌的缺口，繼上週俄羅斯入侵烏克蘭後再度上演V型反彈。

隨著俄羅斯原油出口受阻，國際能源供給吃緊，紐約交易的西德州中級原油（WTI）期貨價早盤一度站上每桶112美元，2014年以來首度衝破110美元關卡。美股昨天大跌的背景是國際油價飆升，今天則逆勢反彈，聯邦準備理事會（Fed）升息路徑趨於明朗是關鍵因素。

鮑爾（Jerome Powell）赴國會發表貨幣政策證詞時說，聯準會兩週後召開決策會議時，他將提議升息1碼（0.25個百分點）。這項說詞緩和部分投資人認為聯準會可能以升息2碼壓制通貨膨脹的憂慮。

美國公債價格重挫，10年期券種殖利率從昨天的1.7%衝上1.86%，創近兩年來最大單日升幅。美債殖利率竄升有損高估值股票投資魅力，美股今天成功挺住考驗，實屬難得。

標普500指數11大類股全面走揚，5個族群漲幅逾2%。在國際油價走揚、美債殖利率帶動市場利率走升帶動下，能源與金融股表現耀眼。

科技權值股普遍走揚，蘋果公司（Apple）股價漲幅逾2%。費城半導體指數大漲3.37%，美光科技（Micron Technology）股價猛漲8.2%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅超過1.4%。

俄羅斯上週大舉入侵烏克蘭，在投資人擔心通膨、升息不利股票表現時投下地緣政治震撼彈。近一週來，國際股市與石油等大宗商品價格劇烈震盪。

近7個交易日，標普500指數6度漲跌幅超過1%，大跌後往往有低接買盤支撐，使這項基準指數暫時脫離從前波高點回檔10%的技術修正領域。

俄烏開戰以來，標普500指數與那斯達克指數分別上漲3.8%、5.5%。投資人普遍預期，聯準會等主要央行雖面對能源價格高漲、通膨難以降溫的局面，但顧及經濟復甦，不會在俄烏戰事持續時太積極緊縮貨幣政策。

經濟數據方面，ADP公司今天公布，美國民間企業2月增聘47.5萬人，優於華爾街預期的40萬人。

這項數據是官方就業報告4日公布前的風向球。華爾街預期，美國2月非農業就業人口增加44萬人，失業率從1月的4%降至3.9%，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力變異株Omicron對就業市場復甦的影響逐漸減小。（編輯：郭中翰）1110303