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台股橫向打底 法人：重回萬八關鍵看台積電

2022/3/2 18:25
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（中央社記者吳家豪台北2日電）台股今天開低震盪，午盤後一度翻紅站上17918點，終場下跌30.65點，收在17867.6點。法人表示，台股受俄烏戰爭影響，橫向震盪打底，這波反彈要重回「萬八」關卡，關鍵在權值電子股台積電是否歸隊。

顧德投顧分析師江慶財表示，台積電近期表現相對弱勢，外資心態偏空；影響大盤最重要因素仍是俄烏危機，目前看來雙方達成共識的機會不大，可能維持邊談邊戰的情況。

江慶財認為，如果北約正式加入戰局，或俄羅斯啟用核武，對股市會有很大殺傷力道，一旦電子股進入修正，原物料族群將成為短線資金避風港，預期台股將在半年線之上築成底部。

外資今天賣超新台幣192.71億元，永豐期貨分析師高秉宏指出，今天外資賣壓來源應該在台積電，台股這波反彈能否站上萬八的關鍵，要看台積電是否歸隊，需觀察其量能變化。原物料及金屬受到俄烏戰爭影響，鎳價持續走高，也帶動鋼鐵股上漲行情。

華冠投顧分析師范振鴻說，受俄烏戰爭影響，台股反覆震盪進入橫向打底，如果戰爭對市場影響持續淡化，底部會逐漸成形。2月24日爆出4430億元大量，變成關鍵K線，如果短線能站上當天高點17939點，會越來越接近止穩，有機會轉為多方控盤。（編輯：楊蘭軒）1110302

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