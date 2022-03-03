生技新兵宏碁智醫 轉興櫃一般板交易

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（中央社記者吳家豪台北3日電）宏碁旗下人工智慧（AI）醫療公司宏碁智醫去年10月27日以生技醫療業類別登錄興櫃戰略新板，預計今天將轉至興櫃一般板交易，旗下AI輔助診斷軟體VeriSee DR持續布局亞洲市場。

為配合創新企業發展、營造友善籌資環境，基於過往扶植中小企業或新興產業進入資本市場經驗，櫃買中心去年7月20日在興櫃市場下增設「戰略新板」（Pioneer Stock Board；簡稱PSB），將興櫃市場分為「一般板」及「戰略新板」。

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根據宏碁智醫提供的新聞資料，AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體VeriSee DR已導入全台60家以上醫療院所、50%以上醫學中心，累積服務逾10萬人次。另推出老年性黃斑部病變AI輔助篩檢軟體VeriSee AMD，協助醫護人員篩檢，已在台灣進行臨床試驗。

國際市場拓展方面，VeriSee DR已取得台灣、泰國、菲律賓、印尼等4個地區的醫療器材主管機關許可證，並於越南及印度取得銷售資格，持續在其他國家推廣。（編輯：郭無患）1110303