儒鴻去年獲利創新高 每股賺18.77元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）成衣廠儒鴻去年稅後獲利新台幣51.48億元，每股基本純益18.77元，創歷史新高。法人預估，儒鴻今年營收獲利目標成長雙位數百分點，再衝新高。

儒鴻今天下午公布綜合損益，去年全年合併營收359.17億元，較前年281.75億元增加27.5%，創歷史新高，去年合併毛利率26.43%，較前年28.67%減少約2.2個百分點；去年合併營業利益63.98億元，營益率17.81%，較前年19.51%減少1.7個百分點。

儒鴻去年稅後獲利51.48億元，較前年42.54億元成長21%，創歷史新高，去年每股稅後純益（EPS）18.77元，優於前年EPS 15.51元。

去年第4季儒鴻合併營收98.52億元，較前一季80.59億元增加22.25%，創單季新高。去年第4季合併毛利率24.54%，較去年第3季24.65%微減，是2012年首季以來低點。去年第4季合併營業利益15.84億元，營益率16.07%，較去年第3季14.88%增加約1.2個百分點。

儒鴻去年第4季稅後獲利13.03億元，較去年第3季9.63億元增加35.3%，是歷年同期第3高，去年第4季每股稅後純益4.75元，優於去年第3季EPS 3.51元。

本土法人先前指出，儒鴻去年第4季布料在製品出貨持續貢獻營收，越南南部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況舒緩，當地產能回溫，去年11月稼動率恢復正常；去年第4季獲利受惠稼動率復甦與品項調漲貢獻，抵銷防疫開支與加班費用。

展望今年，儒鴻日前表示，成衣部分今年將有明顯成長，布料則維持年增走勢，訂單能見度看到今年上半年。

按照以往經驗，每年首季是儒鴻營運淡季，不過今年客戶需求旺，加上遞延訂單將挹注第1季營運。此外，儒鴻印尼廠一期將在第1季投入營運，若印尼新廠二期如期在下半年開出，法人看好儒鴻營收、獲利將有雙位數百分點成長。

價格部分，法人表示，去年第4季開始到今年第1季，預期儒鴻平均銷售價格（ASP）將逐季調漲貢獻。

法人預估，儒鴻今年業績目標估420億元，較去年成長17%以上，再衝歷史新高，每股稅後純益可超過25元，上看26元。（編輯：楊蘭軒）1110303