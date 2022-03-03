台積電進駐高雄 將打造生態綠廊公園內的科技園區

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高雄市都發局3日表示，為創造經濟發展與環境保護雙贏，市府提出建構生態公園內的科技園區願景。未來中油高雄煉油廠高污染區整治完成，將結合綠色能源、工業遺址文化資產及經濟等面向，將園區規劃為符合綠色永續的生態科技園區。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）台積電將進駐中油高雄煉油廠舊址，市府都發局今天表示，未來污染整治完成，將傾聽居民需求，並以生態公園內的科技廠概念，規劃符合綠色永續的生態科技園區，建構生態綠廊。

都發局今天發布新聞稿表示，中油高雄煉油廠正在進行污染整治，採分區進行方式，其中土壤改善採生物復育、土壤清洗、熱處理或其他技術等，縮短整治時間。

都發局表示，為創造經濟發展與環境保護雙贏，市府提出建構生態公園內的科技園區願景。未來中油高雄煉油廠的高污染區整治完成，將結合綠色能源、工業遺址文化資產及經濟等面向，將園區規劃為符合綠色永續的生態科技園區。

都發局對中央社記者表示，未來園區內廠房將採綠建築與高密度植栽，在法定空地形塑一系列生態綠地，並保留工業遺址等文資古蹟，並對外開放，與鄰近社區共融共生，另廠房也落實用水、用電零廢規劃等。

此外，園區往北還可連結後勁溪、右昌公園等，往南連結半屏山國家風景區、蓮池潭、國家級洲仔濕地及柴山國家風景區，並透過綠色植栽延伸到雙湖公園、澄清湖、愛河流域等市區，建構不間斷的生態綠廊。（編輯：黃世雅）1110303