中租加速海外布局 鎖定人資財會專業幕僚人才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北4日電）中租控股今天宣布，2022年海內外計畫徵才逾千人，其中推行已10年的亞太MA計畫，表現優異者首年即有百萬元年薪，今年更新增人資與財會的專業幕僚職缺，要求英語流利，加速海外布局。

中租透過新聞稿表示，亞太MA計畫，每年召募20名儲備幹部，企金與消金業務類MA，提供3年業務、審查與海外的實戰訓練，薪資保障最低新台幣90萬元，表現優秀者，首年即可突破百萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中租說明，培訓內容包括前2年半在台灣歷練企、消金業務工作，接著赴海外半年歷練在地業、審工作。除了專業職能訓練外，受訓內容包括基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練、國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務。

中租指出，在泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼與中國等逾120處據點，亞太MA計畫10年培育多位優秀的國際人才，成功支應海外營運發展需求。今年更首度召募專業幕僚人才，鎖定具備人資或財會工作經驗滿3年，英語流利且具備海外工作意願者。（編輯：楊蘭軒）1110304