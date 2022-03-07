台股爆量重摔 蘇建榮：必要時國安基金會進場

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（中央社記者張璦台北7日電）俄烏戰火升溫，台股今天終場崩跌557.83點；財政部長蘇建榮信心喊話，強調台灣實體經濟穩健、出口旺，今天上市櫃合計成交值達新台幣5200多億元，顯示動能、承接力量還在。目前沒有看到外資大逃殺，國安基金會密切關注股市變化。

俄羅斯、烏克蘭戰雲持續籠罩金融市場，台股加權指數今天收在17178.69點，下跌557.83點，跌幅3.15%，成交值達4567.83億元，為7個多月來的大量。

關務署署長謝鈴媛7日調任財政部參事，新任署長由副署長彭英偉升任，蘇建榮今天主持交接典禮。

蘇建榮會後接受媒體聯訪時表示，今天的台股跌幅為近期較深，亞股也普遍重摔3%至4%，股市下跌為國際普遍現象，主因是俄烏戰事，國安基金也在密切注意，但上市櫃總成交量達5200多億，顯示股市動能、承接力量都還在。

蘇建榮說，今天台股跌幅雖大，但台灣實質經濟穩健，基本面好，即將公布的出口數據預料會維持正成長，今年影響股市兩大重點為俄烏情勢與美國聯準會升息，國安基金會關注整體狀況與國際動盪變化，密切關注台股走勢。

蘇建榮指出，若俄烏局勢導致國內金融市場失序，外資逃出、股市大崩跌，國安基金必要時會召開臨時會議，作出穩定市場的必要措施。

媒體關切是否有看到外資大量逃出，蘇建榮回應，目前沒有；近幾週外資進進出出，國安基金也密切關注。

他也強調，台股沒有要下跌到何種門檻才會啟動國安基金臨時會議，一切視實際狀況、國際情勢變化而定。（編輯：潘羿菁）1110307