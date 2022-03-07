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研華2月營收創同期新高 融程電缺料月減近3成

2022/3/7 18:44
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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠龍頭研華受惠基礎建設升級、電動車等需求，今天公布2月合併營收新台幣46.73億元，月減13.2%，年增29.13%，創同期新高。融程電受到缺料和塞港影響，2月營收為1.27億元，月減27.7%，年減28.6%。

研華發布新聞資料指出，2月營收以區域別來看，歐洲、北美、中國及新興市場皆年增逾3成。事業群表現而言，嵌入式物聯網平台事業群、應用電腦事業群、服務物聯網事業群表現最佳，2月營收分別年增44%、107%、36%。

融程電表示，2月部分訂單受缺料、海運塞港、農曆春節工作天數較少等因素影響，訂單交期呈現波動，交貨時程因此遞延，無法及時滿足訂單。先前因海運塞港、導致部分貨物船期延誤，營收將遞延至3月認列，加上工作天數恢復正常，預期3月營收將明顯回升。

強固型工業電腦廠神基投控2月合併營收為22.86億元，因春節期間工作天數減少，月減13.5%，但年增21.23%；在強固型電腦和汽車事業挹注下，神基看好今年全年營收將年增兩位數百分比。

電腦設備廠神達投控2月合併營收為29.11億元，月減29.58%，年減27.55%，主因農曆春節工作天數減少、料況依然嚴峻。（編輯：蘇志宗）1110307

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