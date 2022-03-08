股匯續挫 台股大跌逾400點新台幣一度貶破1角

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）俄烏戰爭持續延燒，金融市場瀰漫恐慌情緒，台灣股匯市今天再度下殺，台股中午過後急殺超過400點，新台幣匯率也一度重貶逾1角，午盤暫收28.34元，貶值9分。

美股主要指數狂瀉，亞股也一片綠油油。台股今天早盤開盤重挫，雖然17000點一度失而復得，中午過後又急殺超過400點，截至12時30分，最低到16764.78點。

新台幣兌美元匯率今天以28.30元開盤後，匯價便一路下挫，早盤最高為28.283元，最低為28.356元、重貶逾1角，午盤跌幅稍微收斂，暫收28.34元，貶值9分，台北外匯市場成交金額10.17億美元。。

匯銀人士分析，國際股市一面倒，外資在信心不足的情況下，持續提款台股並匯出，造就股匯齊跌的局面；眼見新台幣貶幅擴大，接下來是否能守住28.5元的重要心理關卡，以及央行是否加大力道穩匯，將是市場觀察的重點。（編輯：趙蔚蘭）1110308