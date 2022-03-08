明泰區域都會網路產品占比增至32% 主因缺料衝擊小

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（中央社記者潘智義台北8日電）網通廠明泰科技董事長黃文芳今天在線上法說會表示，2021年區域都會網路的產品線占比從27%增加至32%，主因產品線受缺料衝擊較小，維持穩定出貨。

黃文芳指出，消費性產品將移往越南生產，大數據等趨勢推動數據流量成長，提升對於傳輸速度的要求，進而帶動數據中心網路建置潮，預期今年整體交換器營收表現將穩定成長。

在無線寬頻產品部分，她解釋，雖受缺料衝擊影響而導致產品營收減少，但產品占比仍是較2020年增加，從43%增加至46%，今年除了原有產品外，也會持續在5G及專網相關領域布局；今年電源管理IC缺料影響仍然較大，將導入其他零件因應。

另外，數位多媒體拓展北美市場有成，將於第2季開始少量出貨。

她說明，2022年將持續以4G、5G、6G、低軌衛星，搭配地網光纖形成「天羅地網」；再運用邊緣運算伺服器、人工智慧為今年成長主軸，以滿足高頻寬、低延遲、廣覆蓋的市場需求。除成為低軌衛星國家隊的一員，也積極布局網路基礎建設。

另外，明泰作為台灣第一自主技術5G基站和整體解決方案的提供者，同時也是5G國家隊的一分子，不僅具備5G端到端解決方案，軟、硬體設備一站式購足，從5G基站相關設施到核心網皆可自行組網，也可因應場域及業主需求做客製化彈性調整。

明泰總經理林裕欽指出，400G交換器已準備就緒，今年以設計代工（ODM）為主，Wi-Fi 6占整體Wi-Fi比重已達35%、Wi-Fi 5占60%，其餘5%為Wi-Fi 4。

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明泰科技公布去年財報，2021全年度合併營收為新台幣278.62億元，較2020年減少13.4%，主因2021年持續受到缺料問題影響。2021年毛利率16.5%，較2020年增加0.9個百分點，主因產品銷售組合變動，進而提升整體毛利率。

明泰統計，2021年全年度營業利益為7.1億元，較2020年減少1.88億元，營業利益率為2.5%。2021年稅後淨利為5.4億元，歸屬母公司業主淨利4.34億元，每股盈餘為0.8元。（編輯：黃國倫）1110308