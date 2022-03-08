台驊淨利年增6倍 去年大賺3個股本

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（中央社記者江明晏台北8日電）台驊控股公布2021年財報，在疫情影響下，全球供應鏈物流需求大幅增加，合併營收新台幣360.4億元，年增138%；稅後淨利40.17億元，年增604%；每股盈餘30.03元，營收及獲利均創下歷史新高。

台驊控股擁有海、空、鐵、陸物流產品布局，深耕亞洲並以歐美市場為主，2021年在疫情影響下，全球供應鏈物流需求大幅增加，營運表現再度攀高，合併營收達360.4億元，年增138%；營業毛利81.26億元，年增229%；稅後淨利40.17億元，年增604%；每股盈餘達新台幣30.03元，其中屬於本業部分為24.3元，業外投資收益為5.73元，營收及獲利均創下歷史新高。

台驊表示，每股淨值表現則從27.4元大幅提升至76.5元，其中原因之一是過去以私募及參與現增取得的陽明公司股票，基於長期投資原則，在帳務處理歸屬在其他綜合損益評價（OCI），並未列入當期損益評價，該評價金額從3.26億元增加至14.65億元所致。

觀察去年度營收分布，台驊海運業務占營收比重為71%，台驊長期布局遠洋線市場，歐美線比重超過7成，受惠全球航線運價均大幅調漲，毛利貢獻度高達66.52億元，年增396%。

空運業務部份，台驊表示，因為疫情導致客載減少，影響客機機腹載貨供給量。但各國實施寬鬆貨幣政策與各項紓困方案，推動經濟復甦、帶動防疫物資及民生用品等需求。再加上疫苗施打率普及化，各國經濟活動逐漸解封重啟，讓貨物運送需求增加，訂艙需求熱絡，運價高檔支撐，全年毛利達8.62億元，年增22%。

針對中歐/中俄鐵路業務，台驊說明，由於海運及空運市場艙位供給面臨嚴重短缺，原透過海空運輸的貨物大量轉單至中歐/中俄鐵路，2021年中歐鐵路運價與海運相當，全年貨量成長近3成，毛利貢獻1.91億元，年增164%。

內貿物流業務中，台驊指出，在後疫情時代中國快速崛起，現在的中國不再只是「世界工廠」，更是「大消費市場」，在需求強勁反彈下，帶動進口、報關、倉儲及運輸業務成長，全年毛利達4.21億元，年增22%。

若以地區別來看，台驊中國大陸地區營收成長143%；東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地移轉，又受到艙位供需失衡造成全航線運價爆發式倍增等因素，營收年增157%；台灣地區則因為台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長，年增107%。

台驊董事會通過分配現金股利13元，現金股利發放率為43%，以今天收盤價150元計算，現金殖利率為8.7%。台驊訂於5/24為股東常會；考量到業務擴大需求，董事會並授權董事長在5億元內購置不動產。

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台驊同時公布2月合併營收28.41億元，儘管受到單月工作天數減少的影響，仍創下歷史同期新高紀錄，年增54.3%。台驊累積前2月合併營收達68.53億元，年增69.4%。

台驊表示，前2月營收以海運成長最多，年增94.5%，其次為鐵路業務年增達55.1%，內貿物流增幅為53%，空運則受到運量減少原因呈現持平。展望第1季，台驊表示，整體海運市場仍屬淡季不淡現象，營收、獲利有望較去年同期成長。（編輯：楊凱翔）1110308