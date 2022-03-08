提前贖回潮墊高基期 國際板債2月發行檔數金額雙降
2022/3/8 23:34
（中央社記者謝方娪台北8日電）前兩年因全球降息，國際板債市出現大量提前贖回潮，相應帶動新發行檔數及金額攀高，將基期墊高，今年2月國際板債券新發行檔數相比去年同期減少37%、發行金額減少42%。
金管會今天公布國際板債市最新概況。今年2月國際債券發行檔數為17檔，較去年同期27檔減少37%；發行金額29.63億美元，較去年同期50.69億美元減少42%。
金管會證期局副局長郭佳君表示，先前因應COVID-19疫情，全球降息，去年同期國際債券發行人預期美元正處低利，因此大量提前贖回、再重新發行，以節省成本，相應墊高新發行債券基期，因此今年2月新發行檔數及金額呈現雙降。
觀察提前贖回情形，今年2月國際債券提前贖回4檔、贖回金額17.45億美元，相比去年同期提前贖回15檔、贖回金額33.75億美元，提前贖回檔數下滑逾7成、提前贖回金額減少近5成。
截至今年2月底為止，國際債券流通在外檔數達810檔，流通在外餘額達2095.48億美元，續創新高水位。（編輯：林治平）1110308
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