順達擬配息15.05元 尚有1.7萬坪土地待開發

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）電池模組廠順達去年本業及業外均亮眼，處分廠辦大樓挹注下推升全年每股盈餘（EPS）達22.42元，董事會決議配發15.05元；激勵今天股價強勢亮燈漲停，順達目前還有超過1.7萬坪土地待開發。

依漲停價111元計算，現金殖利率超過13%，激勵順達今天開盤直接亮燈漲停，111元漲停價強鎖萬張。

順達手上總共擁有2萬230坪機場捷運A7站開發區產業專用區土地，是電子業的大地主，由於多年前取得成本相對低，後續開發利益可期，扣除已開發認列的龜山總部大樓2801坪，還有1萬7429坪待開發；將在未來幾年陸續進行開發。

目前其中4047坪土地已與富宇建設簽訂合建分售開發案，規劃興建24層樓住宅，正在興建中，預計2023年完工取得使用執照後認列利益，截至2022年3月已收取土地價款30% (帳列存入保證金)。法人預估此一開發案約可認列新台幣20億元獲利。

另外一塊1926坪土地，規劃興建二期廠辦大樓（使用土地1926坪、建物14685坪），已取得建照並申報開工，預計2022年上半年完成發包，正式開挖。

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除了業外活化資產的潛在利益外，順達近幾年積極朝向非IT產品電池及儲能轉型；投入包括輕型電動輔助自行車、摩托車、搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池組、儲能電池模組及電池組充電器等，效益可望在今年開始發酵。

順達2021年合併營業收入新台幣207.69億元，年增7.35%，在業外挹注下，稅後盈餘33.09億元，每股盈餘為22.42元；董事會決議每股配息15.05元，盈餘發放比率達67%，可謂大方配息，依今天漲停價111元計算，現金殖利率仍有13.56%。（編輯：趙蔚蘭）1110309