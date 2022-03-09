鈞興今年業績拚兩位數成長 越南廠產能逐季增

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台北國際自行車展今天起登場，齒輪廠鈞興-KY展示應用在電動輔助自行車的下管型中置電機產品，第4季可小量出貨。鈞興-KY表示，上半年業績拚小幅成長，今年業績拚兩位數百分比成長，越南廠產能可逐季提升。

2022台北國際自行車展今天起登場，鈞興-KY積極參展，展示應用在電動輔助自行車的下管型中置電機產品和樣車，可因應登山車的扭力需求。

鈞興-KY總經理杜春輝表示，持續推進下管型中置電機產品上市進度，打樣至量產期間約3個月至6個月，與多家國內客戶洽談中，今年第4季有機會小量出貨，歐洲市場將在台北自行車展後積極布局。

展望今年上半年營運，杜春輝表示，農曆春節後訂單回溫，預估3月和4月訂單可回穩，今年上半年業績有機會較去年同期持平或小幅成長，今年整體業績目標拚較去年成長。

法人預估，鈞興-KY今年業績目標成長兩位數百分比，預估鈞興-KY去年每股純益可到新台幣8元，去年營收獲利創新高，今年鈞興-KY獲利拚較去年小幅成長。

從訂單能見度來看，鈞興-KY代理發言人張朝文指出，目前鈞興-KY能見度約2個月至3個月，歐日客戶訂單變動較小，1月和2月美系客戶電動工具和園林工具訂單變動較大。

觀察目前國際變局，張朝文表示，俄烏戰況延燒，使得國際原物料價格走揚、此外國際通貨膨脹壓力加大，美國聯準會（Fed）升息仍有變數，若俄烏戰事持續，歐美擴大對俄制裁，國際原物料上漲可能衝擊全球經濟發展，持續關注停滯性經濟膨脹影響，是否衝擊市場需求及客戶下單。

法人表示，鈞興-KY原物料以鋼材為主，主要由中國大陸供應，此外原材料包括金屬粉末等，目前國際鋼價穩健，有色金屬價格上漲對鈞興-KY沒有影響。

在海外產能布局，杜春輝指出，加速越南廠投產與產值，去年底越南廠開始量產，員工約100多名，預期越南廠產能今年可逐季提升。

鈞興-KY表示，目前越南廠占整體產能比重約個位數百分比，預估今年底越南廠產能目標占比超過10%。

法人指出，鈞興-KY越南廠主要供應齒輪和齒輪箱產品，諧波減速器產能主要在中國大陸廣東珠海廠；越南廠主要供應美系最大客戶精密齒輪和齒輪箱，工業縫紉機齒輪提供日本客戶，越南廠布局五金件、精密齒輪和齒輪箱等產品。

鈞興-KY持續擴大旗下諧波減速器產品應用，看好電動輔助自行車市場商機。法人表示，目前諧波減速器和工業機器人用齒輪占鈞興-KY整體業績比重約1.5%，預估2年至3年內占比超過5%。

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法人指出，在全球電動自行車中置電機市場，博世（Bosch）市占率較高，另外日本Shimano、Yamaha、德國博澤（Brose）等廠商也積極深耕，鈞興-KY在下管式中置電機產品的競爭對手包括德商Fazua等，不過鈞興-KY價格上具有競爭力，毛利率可較鈞興-KY平均毛利率約32%至33%要高。

從應用比重來看，鈞興-KY指出，去年園林工具占比2成，工業縫紉機占比5%，電動工具比重超過7成；從產品來看，去年精密五金件占比約25%，全鋼傘齒占比近25%，齒輪箱占比約24%，粉末冶金齒輪占比近15%。（編輯：黃國倫）1110309