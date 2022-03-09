儒鴻訂單能見度看到9月 觀察通膨和俄烏戰況

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）成衣廠儒鴻董事長洪鎮海今天表示，去年第4季訂單遞延到今年4月才可消化，原物料備料已到6月，目前能見度看到9月，上半年訂單相對旺，目前關注重點不是消化庫存問題，而是通貨膨脹和俄烏戰況變數。

儒鴻今天下午受券商邀請舉行法人說明會，董事長洪鎮海親自出席，展望今年營運，洪鎮海指出，去年下半年訂單消化不完，預期遞延到今年4月才可消化完畢，主要是去年越南廠在7月至9月受到COVID-19疫情影響、到去年10月才回穩。

洪鎮海表示，儒鴻今年品牌和通路產品的比重可能會調整，今年低單價的產品數量減少、高單價品牌的數量增多，平均單價調整較高，儘管總件數少、業績反而會增加。

洪鎮海預估，儒鴻今年成衣動能可能比去年低些，布料動能不輸去年，主要客戶以外其他品牌客戶增加較多，產品組合單價可提升；2月開始成本可逐月下降，希望今年上半年毛利率維持去年上半年水準。

觀察國際原物料價格，洪鎮海表示，去年儒鴻已調整2次價格，也來不及因應市場強勁需求，今年儘管有俄烏戰爭變數，不過儒鴻到6月底在原物料已準備好，不過仍須觀察戰況延長對原物料價格影響。

觀察訂單能見度，洪鎮海表示，高單價的品牌和通路產品都有成長，低單價產品拚打平，上半年訂單相對旺，訂單能見度看到9月。他指出，目前關注焦點不是消化庫存問題，而是須關注通膨和俄烏戰況。

在海外廠區，儒鴻發言人羅仁傑指出，去年11月開始越南廠自有廠開工率回升，今年第1季恢復正常；印尼廠一期去年第4季開始生產，不過產出仍小，預估今年首季可提高量產，提高稼動率。

法人預期，儒鴻印尼廠一期5月至12月每兩個月出貨可增加20萬件，預估到12月印尼廠一期每月產出可到100萬件；印尼廠二期6月可完工，8月試量產。

觀察資本支出，法人預期，儒鴻今年資本支出規模約8000萬美元，較去年8400萬美元微減。（編輯：楊凱翔）1110309