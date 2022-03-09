台股反彈收復萬七4大主因助攻 後市看電子股跟進

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天跌深反彈大漲190點，收復萬七大關、收在17015點。法人指出，台股連3個交易日累計大跌1100點後反彈、台積電ADR止跌，加上外資和投信聯手買超聯電、航運股走揚，都是帶動大盤反彈主因。

不過法人也表示，國際油價上漲，可能帶動民生用品價格走揚，排擠消費電子產品需求狀況，若電子股持續弱勢，台股上攻空間有限。

俄羅斯入侵烏克蘭戰況延燒，加上英美擴大制裁俄禁止石油進口，美股多數續跌，不過台股今天跌深反彈，傳產股航運、鋼鐵、塑膠、橡膠等領軍，部分電子權值股助攻，台股加權股價指數今天大漲190.11點，收在17015.36點，成交值新台幣3161.07億元，加計盤後3207.61億元。

群益期貨分析師容逸燊今天接受中央社記者電訪表示，國際股市利空趨緩後，台股今天跌深反彈，航運、鋼鐵領軍，電子股由相對弱勢的聯電領頭反彈。

法人指出，台股連續2個交易日重挫，7日大跌557.83點，加上8日重挫353.44點，指數累計大跌911.27點，連續3個交易日台股累計重挫1109點，台股今天跌勢反彈。

此外，台積電美國存託憑證（ADR）在9日收盤止跌，重新站上100美元，換算後約當台積電台股現貨股價約新台幣564元，台積電今天股價止跌，加上外資和投信聯手買超聯電，以及航運股走揚，都是帶動大盤反彈的主因。

容逸燊指出，由於俄烏戰勢影響區域航運，加上油價因英美制裁俄羅斯石油進口而飆漲，海運運費也跟著上漲，預估航運股反彈可持續。

展望台股後市，容逸燊表示，美國將於10日公布2月消費者物價指數（CPI），預估CPI指數將超過7.8%，台股11日表現恐震盪，下週需觀察俄烏戰勢進展、和談是否順利，醞釀台股反彈空間。

不過容逸燊表示，國際油價上漲，可能帶動民生用品價格走揚，排擠消費電子產品需求狀況，若電子股持續弱勢，台股上攻空間有限。

容逸燊預估，台股上檔空間在17500點和17600點附近，下檔支撐在8日低點約16764點。（編輯：黃國倫）1110309