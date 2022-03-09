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原料與疫情雙重夾擊 統一企業去年獲利衰退7.7%

2022/3/9 19:51
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）統一企業公布2021年度財報，歸屬母公司淨利新台幣198.79億元，年減7.7%，每股盈餘（EPS）3.5元。統一表示，台灣食品本業獲利穩定，但部份轉投資受原物料價格上漲及疫情衝擊影響獲利。

統一企業今天公布2021年財報，去年度合併營收4735.02億元、年成長5.9%，歸屬母公司淨利新台幣198.79億元，不過呈現年減7.7%，每股盈餘（EPS）3.5元，較2020年3.79元減少0.29元。

觀察各事業表現，統一表示，去年台灣食品本業秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，同時因應疫情檢視產銷狀況，滿足市場民生需求，營收穩定成長。大陸統一中控2021年營收創歷史新高，達人民幣252.31億元，成長10.8%，主要由飲料業務帶動增長，方便麵食品業務下半年恢復增長。

主要轉投資事業獲利部份，統一中控本期淨利人民幣 15.01億元，較去年同期減少人民幣1.25億元，衰退7.7%，主要受大宗原物料價格上漲及2020年有政府因疫情減免社保費用因素，致本期淨利衰退。

統一超商本期淨利88.62億元、年減13.77億元，衰退13.4%，主要受到國際疫情和本土三級警戒等多重因素影響，致淨利衰退。

統一實業本期淨利18.52億元、年增9.31億元，成長101.0%，飲料包裝業務及鐵產品營收及毛利均成長。

台灣神隆本期淨利2.43億元，年衰退13.7%，主要因新藥委託開發及製造業務衰退影響。（編輯：潘羿菁）1110309

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