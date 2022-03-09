接任興達電廠長 黃錦城：當務之急要提振士氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新任高雄興達發電廠長黃錦城9日表示，他上任後，當務之急是提振員工士氣，並針對廠內員工經驗不足部分加強教育訓練，同時汰換不良設備。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄興達發電廠今天下午舉行新卸任廠長交接典禮，由原協和電廠廠長黃錦城接任新廠長一職。黃錦城說，他接任後當務之急是提振員工士氣，加強教育訓練及汰換不良設備等。

原高雄市興達電廠廠長歐皖麟調職北部，由黃錦城接任新廠長，現任副廠長蔡銘洲代表歐皖麟交接印信，台電副總經理郭天合監交，多名在地區、里長及議員出席。

郭天合致詞時先為303大停電致歉，他並表示，這是心情沉重的交接典禮，歐皖麟在台電服務逾40年，遇此事故，須負起行政責任，將進行適當職務調整。

郭天合並指，黃錦城歷任通霄電廠、興達電廠副廠長、協和電廠等，此次臨危授命接任興達電廠長，高雄在地居民對他不算陌生，盼黃錦城帶領興達電廠員工重新站起來。

黃錦城致詞說，他上任後，當務之急是提振員工士氣，並針對廠內員工經驗不足部分加強教育訓練，同時汰換不良設備。輸配電則交由輸配電系統盤點處理。（編輯：謝雅竹）1110309