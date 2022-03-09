群光去年獲利創高每股賺8.71元 擬配息6.1元

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）電腦周邊零組件大廠群光電子今天公布去年財報，全年營收新台幣1074.74億元，年增13%；稅後純益61.54億元，每股稅後純益（EPS）8.71元，營收、獲利皆創歷史新高。

群光董事會今天也通過股利分派案，每股擬配發現金股利6.1元，股息配發率達7成，以今天收盤價88.8元計算，現金股息殖利率約6.86%，預計7月除息。

群光表示，去年筆記型電腦（NB）需求強勁，尤其自下半年開始，具高附加價值的商用NB需求爆發，帶動NB鍵盤、影像模組與電源供應器的出貨單價。

今年起，全球逐漸朝解封邁進，人力回流辦公室，也有部分公司採取混合辦公模式，NB的可攜式彈性，仍是未來的主流；而電競個人電腦（PC）以及2-in-1裝置（結合筆電跟平板）的需求，今年成長潛力依然強勁。

近年大數據的發展與演進，推升人工智慧（AI）影像產品的需求，群光在相關領域耕耘多年，於智慧家庭影像產品與歐美大廠合作，取得領先地位。

近期群光也將觸角延伸至車用、商用以及醫療市場，例如高階的商用監控攝影機、可廣泛應用於車隊管理的駕駛監測系統（DMS）、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡產品等。

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群光指出，今年3大事業部中，影像為全年營收成長主力，去年因受到半導體IC缺貨的嚴重影響，許多客戶的需求延至今年消化。今年客戶需求依舊強勁，加上泰國新廠運轉順利，法人預估，群光影像產品營收將可成長兩成左右。

鍵盤部分，將由高單價產品帶動，今年營收可望繼續雙位數成長；電源產品在高單價產品的帶動下，全年業績有望再創高。群光今年整體營收，將有機會挑戰雙位數成長，可期待獲利再次突破歷史紀錄。（編輯：楊蘭軒）1110309