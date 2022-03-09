保瑞去年營收獲利創高 成立永續發展委員會

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）保瑞藥業今天公布去年財報，全年合併營收新台幣49億元、年增172%，稅後純益7.5億元、每股稅後純益（EPS）11.04元，營收、獲利雙雙創下歷史新高。

保瑞董事會也通過盈餘分配案，每股擬配發4.5元股利，包括現金股息3.5元、股票股利1元；此外，保瑞今年2月營收受到農曆春節營天數較少影響，單月營收3.3億元、月減12.8%、年減16.47%。

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保瑞表示，母公司持續聚焦口服製劑核心技術與委託開發暨製造服務（CDMO）業務拓展，同時積極布局大分子領域事業；子公司保瑞聯邦除了整合集團旗下全球藥品與保健食品的代理與經銷外，未來新劑型藥物開發也將成為營運主軸。

此外，保瑞董事會也宣布成立永續發展委員會，正式啟動企業永續願景計畫；保瑞集團董事長盛保熙表示，隨著集團不斷成長，保瑞持續強化公司治理績效與擴大社會公益參與，並率先於今年導入ISO14064溫室氣體盤查標準，設定短中長期降碳排目標，積極因應企業永續經營所面對的風險挑戰與機會。（編輯：潘羿菁）1110309