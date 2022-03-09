PChome拓展跨境電商 擬引進泰國500品牌
2022/3/9 20:26（3/9 21:26 更新）
PChome網路家庭9日正式啟用泰國購物直送台灣服務，提供全中文介面、新台幣計價，已引進上百個泰國品牌。中央社記者吳家豪攝 111年3月9日
（中央社記者吳家豪台北9日電）電商集團PChome網路家庭今天宣布擴大跨境電商布局，正式啟用泰國購物直送台灣服務，提供全中文介面、新台幣計價，已引進上百個泰國品牌，預計今年增加到500個。
網路家庭董事長詹宏志表示，集團近年致力拓展大東亞跨境生態圈，泰國市場也扮演相當重要的角色，期許透過增加台泰雙邊市場的交易規模與多樣性，為大東亞跨境發展增添豐沛的成長動力。
PChome Thai泰國購物自去年11月試營運以來，每月都繳出翻倍成長的表現，台灣消費者喜愛的泰國商品除了零食外，泰式料理包、木質類設計品、咖啡、香氛及設計服飾也相當受歡迎。
PChome Thai總經理蔡文雄受訪指出，泰國購物網站已上架3000件商品、超過100個泰國品牌，包括台灣消費者喜歡的前100大熱門商品，希望今年能引進500個泰國品牌。
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蔡文雄說，為了達成快速發貨，PChome Thai在泰國設有倉庫，透過數據分析先把熱門商品入倉，台灣消費者下單後，最快5個工作天可以到貨。
不過，隨著國際運費持續上漲，蔡文雄也坦言對運費成本「現在很忍耐」，幸好泰國空運來台的費用比台灣空運到泰國的費用更低，加上PChome Thai直接向泰國當地廠商採購商品，價格具有競爭力，目前為止還能因應運費上漲問題。（編輯：楊凱翔）1110309
PChome網路家庭董事長詹宏志9日宣布擴大跨境電商布局，正式啟用泰國購物直送台灣服務。中央社記者吳家豪攝 111年3月9日
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