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王道銀2021獲利年增6成 提五大經營策略續拚成長

2022/3/9 20:50
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（中央社記者張璦台北9日電）王道銀行公布2021年報，個體稅後淨利達新台幣18.41億元、年增60%、每股稅後盈餘（EPS）0.63元、年增54%；展望今年，王道銀提出最佳化資產配置等五大經營策略，並盼利息、手續費收益能達雙位數成長。

王道銀行今天舉行法說會；王道銀表示，2021年繳出稅後淨利18.41億元、年成長60%亮眼成績，歸功各事業體均衡發長，推升全行股東權益報酬率（ROE）與資產報酬率（ROA）雙創5年來新高，利差收入、手續費收入，投資收入成長也有所挹注。

資本適足性與資產品質方面，王道銀指出，截至2021年底，資本適足率為14.71%，逾放比為0.41%，備抵呆帳覆蓋率成長到353.56%。

王道銀說明，逾放比偏高是因受2019年潤寅集團詐貸案影響，但該案擔保品已經法院拍定，待法院裁定分配款後，逾放比可望大幅下降；另外，香港分行日前回收超過9000萬元的逾放，使近期逾放比從去年底的0.41%降至0.35%。

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展望2022年獲利表現，王道銀表示，盼今年延續去年奠定的良好基礎與動能，在利息、手續費、投資交易淨收益方面，能達到雙位數成長；股利政策部分，需待3月中旬董事會決定，會兼顧業務發展與投資人報酬，均衡發放。

此外，面對疫情、美國聯準會升息與俄烏戰爭等經濟高度不確定性，王道銀將秉持成為「精品數位銀行」的經營策略，提出2022年五大執行方向，包含拓展客群、多元化產品線、整合與優化數位及實體通路、最佳化資產配置和持續深化ESG。（編輯：潘羿菁）1110309

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