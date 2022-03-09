佳世達啟動2階轉型 今年拚高附加價值營收占比過半

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（中央社記者潘智義台北9日電）佳世達科技今天表示，去年每股稅後盈餘（EPS）達4.42元，創近10年新高，預計配發現金股利2.5元，殖利率8%左右；今年是第2階段價值轉型元年，去年高附加價值事業營收占比約41%，今年要拚過半。

佳世達今天舉行線上法人說明會，董事長陳其宏指出，去年高附加價值事業占整體營收比例約41%，今年在通膨、升息等大環境挑戰下，更要力拚高附加價值事業營收、獲利比重過半的目標。

陳其宏說明，公司將持續投注資通訊（ICT）、醫療、智慧解決方案及5G網通事業4大領域，尋求提高附加價值的機會。其中，基於通路先行策略，醫療事業近期投資合躍生活及康科特，即是關注樂活族群未來養生及醫療照護的需求。

為進行下一階段長期營運發展和布局，陳其宏將卸下總經理職務，轉兼任執行長，持續擘劃中長期永續策略，新任總經理由資訊產品事業群、商業暨工業用產品事業群總經理黃漢州升任，主掌策略執行與營運管理，新人事案於2022年4月1日生效。

陳其宏說，2014年起透過自身有機成長與併購並行的策略，已見轉型成效，營收、營業淨利、歸屬於母公司淨利與EPS皆創10年新高。

他解釋，2014至2017年著重優化現有資通訊事業，啟動小型策略性投資在醫療及智能方案，2017至2021年加速高附加價值事業，成為集團合併公司，且持續優化資通訊事業及布局高附加價值產品。

佳世達自2014年啟動第1階段價值轉型，年營收從1000多億元規模，至2021年突破2200億元，近4年都是以百億元以上水準成長，平均成長幅度10%以上。（編輯：楊蘭軒）1110309