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儒鴻法說會行情失靈股價跌停 三大議題成焦點

2022/3/10 13:33
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）成衣廠儒鴻9日召開法人說明會，由於法人對於第1季毛利率表現、今年出貨件數、客戶庫存水位等面向產生疑慮，儒鴻今天盤中股價打落跌停新台幣453元，3月迄今跌幅超過21%。

儒鴻董事長洪鎮海在法說會中表示，第1季營運「往好的方向走」，預期高單價的品牌和通路產品都有成長，低單價產品拚打平；今年上半年訂單相對旺，訂單能見度看到9月，平均單價調整較高，儘管今年前9月總件數出貨估持平或減少，但預期業績反而會增加；至於第4季狀況要到5月逐漸明朗。

洪鎮海強調，出貨量不代表營收，且今年儒鴻積極布局高單價的品牌和通路產品，出貨量不是問題，今年產品組合較去年可明顯改變，帶動單價提高。

洪鎮海表示，目前儒鴻外包比重約60%、自製產能比重約40%，主要是去年訂單要到今年4月才可消化，預估5月起自製產能比重可到52%、外包比重降到48%。

不過部分外資法人報告指出，儒鴻第1季包括原物料價格上漲和因應COVID-19疫情的成本可能仍有壓力，恐影響第1季毛利率表現。

法人也對儒鴻今年外包和自有產能出貨件數可能較去年持平或小幅下滑產生疑慮，主要是儒鴻越南廠去年7月至9月受到疫情影響衝擊產能，今年儒鴻印尼廠一期將逐步量產，無法解釋今年出貨量可能下滑的預期。

此外，法人憂慮儒鴻部分客戶庫存水位偏高，下單恐趨於保守，也關切俄羅斯與烏克蘭戰事是否影響品牌客戶下單表現。（編輯：張良知）1110310

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