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吳東進無職務仍干涉新光金 金管會罰新光金董事長停職3個月

2022/3/10 16:31（3/10 16:52 更新）
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新壽前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務，金管會調查後認定新光金和子公司違反公司治理。（中央社檔案照片）
新壽前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務，金管會調查後認定新光金和子公司違反公司治理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北10日電）新壽前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務，金管會調查後認定新光金和子公司違反公司治理，新光金董事長許澎遭停職3個月、新壽董事長潘柏錚遭減薪3成、為期3個月、新壽未來3年內和關係企業交易將受限。

2020年9月新壽投資出現重大疏失，遭金管會重罰新台幣2760萬元，時任新壽董事長吳東進遭金管會停職，不過2021年吳東進被檢舉仍干涉新光金旗下子公司人事及經營決策，形同影子董事，金管會去年11月15日函請新光金3席獨立董事對檢舉函內容啟動調查。

金管會保險局長施瓊華今天宣布重罰新壽300萬元，且新壽3年內不得新增與新光傑仕堡等關係企業進行授信等交易，新壽董事長潘柏錚遭減薪3成，為期3個月。

金管會銀行局長莊琇媛今天宣布對新光金處以糾正、新光金董事長許澎遭停止董事職務3個月。（編輯：潘羿菁）1110310

新壽前董事長吳東進被停職後仍干涉新光集團業務，金管會罰新光金董事長許澎停職3個月。（中央社檔案照片）
新壽前董事長吳東進被停職後仍干涉新光集團業務，金管會罰新光金董事長許澎停職3個月。（中央社檔案照片）
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