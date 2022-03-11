電信業整併 中華電：競爭將不減反增

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（中央社記者江明晏台北11日電）電信產業掀整併潮，市場重回三足鼎立局面，中華電信董事長謝繼茂不認為市場競爭強度會下滑，他表示，因為「都是大咖」，未來競爭會增強，但會朝價值競爭，而非價格競爭。

國內電信市場在短短2個多月掀起巨變，台灣大宣布合併台灣之星，遠傳也併購亞太電信，從3G時代存在至今的5大電信將重回三強鼎立局面，市場擔憂競爭強度將減弱。

遠傳電信與亞太電信合併後將擁有920萬用戶數，台灣之星與台灣大哥大用戶數合併近980萬戶，都與中華電信的1065.4萬戶在伯仲之間。

針對電信產業近期整併為三足鼎立，中華電信董事長謝繼茂今天受訪時表示，不認為市場競爭強度會下滑，因為三雄「都是大咖」，競爭將會增強，中華電雖有領先，但都差一點點；不過，未來應該會重視價值競爭，例如：品質涵蓋和服務，而不是「殺來殺去」的價格競爭。

他也表示，未來電信每戶平均貢獻金額（ARPU）則會趨於穩定，從電信產業投資基礎建設的角度來說是好事。

台灣大與台灣之星、遠傳與亞太電整併後頻譜超標，按規範必須繳回多餘頻譜；但市場也有聲音，盼主管機關開放特例。對此，謝繼茂表示，相關規定應該要跟投標時的承諾一樣，不應該有例外，畢竟法規是一個國家之基礎。（編輯：蘇志宗）1110311