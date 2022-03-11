矽力-KY今年營收看增3成 2026年挑戰20億美元

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（中央社記者張建中新竹11日電）電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，今年營運可望達成年增2至3成的目標，2026年營收將挑戰20億美元。

矽力-KY下午舉行線上法人說明會，陳偉說，自去年下半年就觀察到部分消費類終端產品市場需求趨緩，不過客戶因搶得更多市占，對矽力-KY的產品需求反而更旺盛。

陳偉表示，今年整體需求依然超過供給，產能還是緊張，不過快要達到供需平衡，下半年隨著新產能陸續開出，將可帶來更大的成長動能。

他說，今年營運有望達成年增2至3成的目標，除舊產品需求旺盛，車用與伺服器主機板新產品也將倍數增長；其中，車用產品比重可望攀高到3%至5%水準，伺服器主機板產品比重也將達到1%至2%。

隨著矽力-KY營收即將達到10億美元（約新台幣284億元）目標，法人關心下階段的營運目標，陳偉表示，矽力-KY營運逐年成長2至3成，相當於每3年營收接近倍增，2026年營收將挑戰20億美元（約新台幣568億元）。

陳偉說，2026年車用產品有機會貢獻5億美元營收，營收比重將竄升至25%，除資訊娛樂系統部分，矽力-KY也積極搶攻電池、電驅及電控領域。

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他表示，除伺服器、資料中心市場強勁成長外，筆記型電腦方面也將推出新產品，預期2026年電腦相關產品將貢獻約3億美元營收。

陳偉預期，2026年網通設備及手機相關產品將貢獻3億美元營收，消費與工業產品將貢獻8至9億美元營收；其中，消費產品主要受惠虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等新產品，以及新顯示技術發展。工業產品則受惠工廠智慧化與減碳等發展趨勢。（編輯：楊蘭軒）1110311