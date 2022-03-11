Fed將升息 富邦人壽擬加碼國外債對台股審慎樂觀

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（中央社記者謝方娪台北11日電）美國聯準會（Fed）即將升息，富邦金今天法說會上揭露，今年富邦人壽投資重點在加碼國外債券配比，可望拉抬利息收入，另富邦人壽對台股仍審慎樂觀，將視市況調整、逢低布局。

富邦金今天舉行2021年全年法說會，截至去年底，富邦人壽總投資資產達新台幣4兆7293億元，年增3304億元，國內投資比重37.4%、國外投資62.6%。其中持有國內股票部位拉升至6332億元，年增1027億元，占總投資資產比重達13.4%，投資報酬率達18.1%。

富邦金也公布2021年富邦人壽實現債券資本利得315億元，年減9.2%，實現股票資本利得高達874億元，年增115.3%。截至去年底為止，富邦人壽放在OCI（其他綜合損益）項下未實現金融資產餘額高達1832億元，其中超過9成為股票。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，今年初市場大幅波動前，富邦人壽已減碼部分國外債部位，年初也趁台股高檔獲利了結，實現部分資本利得，目前手上保留比較多現金，未來擇機進場布局。

目前債券市場已反應美國聯邦準備理事會即將升息的訊息，董采苓說，雖然近期烏俄戰事使地緣政治和經濟風險存在，但評估聯準會現階段仍會啟動升息，以因應美國國內通膨壓力，利率有機會持續走高，預計今年配置重點在於加碼國外債券，以拉升利息收入。

台股方面，去年上市櫃公司獲利多數創下新高，今年配息率有機會比去年高，富邦人壽預期今年現金股利收入將有望高於去年。

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董采苓表示，台灣很多產業都具有競爭力，未來獲利能力相當可期，雖然最近地緣政治風險和升息議題干擾市場，但富邦人壽對台股仍持相當審慎樂觀態度，將看市況機動調整，逢低布局，不過國內股票配比今年變化不會太大。

在避險成本上，富邦人壽去年第4季以來已逐步拉高長天期CS（換匯）避險合約比重，將避險成本鎖在較低水位，另美國升息將可望改善新台幣獨強態勢；整體而言，今年富邦人壽匯兌損失可能優於去年，操作得宜更有望出現匯兌收益。（編輯：楊蘭軒）1110311