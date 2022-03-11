2021年獲利創新高 富邦金：股利適度反映去年營運

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（中央社記者謝方娪台北11日電）富邦金2021年稅後賺新台幣1446億元，創史上新高紀錄。富邦金今天舉行法說會，總經理韓蔚廷未鬆口股利配發規劃，不過他指出，去年獲利比較好，股利政策會適度反映營運情形。

富邦金今天舉行2021年法說會，公布富邦金全年稅後淨利達1446億元，年增60.1%，累計每股盈餘（EPS）達12.49元，續居金控每股獲利王。另去年底富邦金淨值近9500億元、普通股每股淨值達72.32元、總資產近10.5兆元，皆創歷史新高。

富邦金旗下富邦人壽2021年稅後淨利首度衝破千億元水準，達1023億元，年增68.8%，去年底富邦人壽淨值達5991億元；初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均居業界第2。

富邦金去年獲利創下歷史新高，法人聚焦今年股利政策，韓蔚廷表示，目前內部還在進行作業規劃中，不過去年度獲利比較好，股利政策會適度反映去年營運情形。

富邦金去年配發3元現金股利及1元股票股利，有法人關注今年富邦金是否會再配股，韓蔚廷說，現金股利和股票股利每次都是評估的選項，但現階段股利政策還沒拍板定案，等規劃確定、經董事會通過以後，會再對外報告。

韓蔚廷在法說會上也證實，去年底已向主管機關申請和日盛金合併，金管會還在審核中；目前所有合併規劃按原定進度進行中；另去年富邦金併日盛金產生廉價購買利益18億元。

富邦金併日盛金，創下國內首樁金金併，根據富邦金原先規劃，預計今年第1季完成富邦金及日盛金合併，年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併。

另富邦集團旗下momo富邦媒股價上漲，法人關注未實現利益對金控貢獻程度，韓蔚廷指出，去年momo股價拉升，評價上升利益貢獻富邦金47億元。（編輯：楊蘭軒）1110311