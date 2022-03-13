看好高爾夫球市況 台廠募資搶市及鎖定換桿需求

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（中央社記者潘智義台北13日電）疫情趨緩讓戶外運動人口增加，高爾夫球桿頭廠復盛應用科技看好高爾夫球市況續熱，預計3月底開始募集新台幣15億元國內無擔保轉換公司債；大田則預估去年全球新增650萬打球人口。

大田主管接受電訪表示，疫情期間戶外運動人口增加，疫情緩和後高爾夫球美巡賽、歐巡賽都已恢復賽程，加上去年新增大量高爾夫球人口，都明顯帶動市場需求增溫。

大田說明，高爾夫球桿從木桿到鐵桿、不銹鋼鈦合金、碳纖維結合金屬材質，講究輕量化，一桿就能把球打好、打更遠，原本3桿上果嶺，現在使用好桿，只要兩桿就能做到，也帶動新的換桿需求。

由於高爾夫球選手體型不同，客製化球桿頗有商機，大田指出，針對選手體型、揮桿速度，客製化的高爾夫球桿十分暢銷，所以鎖定中高階產品，開發新材料，生產高附加價值桿頭，讓打者輕鬆就能打400碼。

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大田目前訂單能見度高，上半年已經產能滿載，美日線客戶新產品第2季開始陸續上市。

看好高爾夫球桿頭市場，復盛應用科技發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣15億元，預計3月底開始募集，4月收款；法人指出，高爾夫球市況不錯，因應大量下單需求，復盛產能較緊，目前訂單較去年同期約成長兩成以上，訂單能見度近半年。（編輯：黃國倫）1110313