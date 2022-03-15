鴻海傳4月起印度廠製造iPhone 13

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）蘋果（Apple）在印度布局iPhone傳新進展，印度媒體14日報導，4月起蘋果合作夥伴鴻海印度廠區將開始生產iPhone 13。

印度當地媒體Business-Standard於14日引述消息人士報導，蘋果將在印度生產iPhone 13，蘋果合作夥伴鴻海位於清奈（Chennai）郊外斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的工廠，將在4月開始生產iPhone 13產品。

報導指出，鴻海印度廠生產的iPhone 13產品，將鎖定印度國內與海外市場。

報導表示，原先蘋果規劃鴻海印度廠將在今年1月生產iPhone 13產品，不過當地廠區去年12月發生員工集體食物中毒事件，引爆罕見大規模示威並暫時停工。

外電先前報導，鴻海位於清奈郊外斯利柏倫菩德的工廠，1月中旬已重新開工，工廠需要2個多月時間，恢復到100%的產能。

鴻海去年12月下旬曾公告，透過子公司轉增資印度當地孫公司3.5億美元（約合新台幣97億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需資金。

蘋果在去年3月上旬向印度媒體證實，在印度製造iPhone 12產品，當時市場人士分析，鴻海集團在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區扮演關鍵角色；先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR和iPhone 11等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈。

鴻海也積極布局印度半導體市場，今年2月中旬宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，鴻海將透過子公司Big Innovation Holdings Limited投資1.187億美元，與Vedanta成立合資公司，鴻海子公司將持股40%，鎖定印度本土半導體製造。（編輯：趙蔚蘭）1110315