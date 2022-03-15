元太攜手安勤 推新一代商用電子紙平板解決方案

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（中央社記者潘智義台北15日電）電子紙廠元太科技今天宣布，聯手工業電腦系統公司安勤科技，推出新一代商用電子紙平板解決方案。

元太透過新聞稿指出，此款電子紙平板由元力電紙設計，為一款電子紙筆記本產品，可供學校、政府部門或企業單位使用。同時，可供合作夥伴依不同領域客戶需求作為貼牌產品。

元太說明，此款電子紙平板產品具備如筆記本尺寸的10.3吋及A4大小的13.3吋兩款螢幕尺寸供選擇，導入輕薄﹑軟性背板，且耐摔的產品設計，10.3吋的電子紙平板僅重261克、厚度僅僅5.85公釐；13.3吋則僅重368克，厚度為5.7公釐。

兩款電子紙平板採用最新黑白電子紙顯示技術E Ink Carta 1250，電子紙顯示螢幕具備更高的對比、更快速的翻頁速度，並提升數位筆寫速度，並搭配Wacom EMR技術的無電池數位筆。

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由於上述產品顯示螢幕具有防滑、無玻璃疊構設計，賦予流暢手寫感受，提供使用者如同於紙張書寫的數位筆寫體驗。每款電子紙平板均具備長效的電池續航力，搭載32GB儲存容量與進階的資安防護功能，可對使用者的資料進行安全性加密。

現今各行各業均尋求更多能提供給客戶有助環境永續的解決方案，電子紙平板可減少一次性用紙，單次充電即可使用長達數週的電池續航，可降低能源耗用，達到環境友善的產品設計理念。（編輯：黃國倫）1110315