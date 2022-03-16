民視股東放棄台籍踩外國人股東紅線 NCC罰40萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北16日電）NCC今天審查民視無線台、民視新聞台營運計畫評鑑案，決議「合格」，不過，前立委顏莊和子持有民視股權，但後來放棄本國國籍，導致踩到外國人禁止投資廣電事業紅線，NCC依廣電法開罰民視新台幣40萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議衛廣事業「民視新聞台」及電視事業民間全民電視股份有限公司營運計畫執行情形評鑑案，決議評鑑「合格」。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，評鑑中發現另外一案，民視主動跟NCC說明有外國人投資民視，是前僑選立委顏莊和子很早期投資民間投資公司，間接成為民視股東，她原本同時具備中華民國國籍與美國國籍，後在2012年10月8日拋棄中華民國國籍，成為外國人，導致違反廣電法規定。

NCC官員表示，顏莊和子持股總數有66萬7000股，目前了解因疫情尚未返國，相關持股還沒改善。依照廣電法第5條第3項規定「無中華民國國籍者不得為廣播、電視事業之發起人、股東、董事及監察人」，也就是一股都不行，因此開罰民視40萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

NCC表示，評鑑雖然過關，但提出附負擔要求，包括修正編輯室公約以強化與勞動權益的連結、設置2到3位專職編審、確保內部自律規範機制運作符合法規。

此外，NCC也有行政指導，包括落實勞動法遵事項、秉持多元及編業分離等原則製播新聞性節目、針對公平原則、事實查證、編輯室公約等進行教育訓練、公開參與政府採購標案資訊、落實營運計畫所載內容等。（編輯：楊凱翔）1110316