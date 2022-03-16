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潛艦國造傳遇瓶頸 台船：都在逐次克服中

2022/3/16 19:16
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（中央社記者賴言曦台北16日電）媒體報導，潛艦國造原型艦明年下水時程，因台船管理不當出現變數。台船對此回應，疫情影響、生產速度變化等因素增加不少額外工作，這些都在逐次克服中，且在可控範圍內。

台船也強調，台船董事長鄭文隆為了加強員工意志力，勉勵員工、提振員工士氣的信函，呼籲外界「不要過度的臆測與錯誤的解讀」。

媒體報導，台船董事長鄭文隆對台船發表公開信，坦承潛艦國造遭遇瓶頸，設計人力、裝備如期進場等問題層出不窮，參與人員壓力大，盼台船員工不要推諉。

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台船對此發布新聞稿表示，潛艦國造初始至今，已進行超過5年，執行中遭遇太多不可預期的困難與窒礙問題，都在海軍、台船及國家中山科學研究院的共同努力之下逐次解決。

台船強調，尤其進入建造階段，因COVID-19疫情影響、裝備廠商商情資訊、生產速度變化、原合約雙方認知差異，導致進一步必要澄清，增加不少額外的工作，這些都在逐次克服中，且都在可控範圍內。（編輯：黃國倫）1110316

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