振樺電去年營業利益突破10億創高 擬配息4.5元

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（中央社記者吳家豪台北17日電）工業電腦廠振樺電今天公布2021年度財報，受惠於規模經濟及整合效益逐步顯現，營業利益首度突破新台幣10億元大關、達10.56億元，年增1.26倍，寫下歷史新高；每股盈餘6.21元，年增2.76倍。

振樺電今天董事會並決議每股配發現金股利4.5元，配發率約72.5%。以今天收盤價97元計算，殖利率約4.64%。

振樺電2021年全年合併營收92.13億元，年增近14%，其中商業物聯網事業自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代強力復甦，年增約29%；物聯網基礎建設事業受缺料影響較大，出貨達交率仍不到7成，營收年增約5%。若排除新台幣升值影響，振樺電去年全年合併營收年增近20%，已回到疫情前規模。

振樺電透過新聞稿說明，就區域而言，2021年在亞洲日本、印度POS（端點銷售系統）及KIOSK自助機受惠市占不斷擴大，成長強勁；美國IPC（工業電腦）需求能見度高，待供應鏈問題逐步緩解後，可望強勢成長。

振樺電進一步指出，歐洲各國也自反覆封城後陸續回歸，專案穩定累積，但仍須密切觀察近期地緣政治緊張局勢的影響。

展望2022年，振樺電預期在旅遊娛樂市場解封、金融數位轉型及智能物聯應用落地的帶動下，營運將呈現逐季成長趨勢。（編輯：楊凱翔）1110317