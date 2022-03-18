iPhone SE開賣日 中華電前3款熱銷機出爐

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（中央社記者江明晏台北18日電）蘋果iPhone SE與iPhone 13系列松嶺青色今天上午在台開賣，中華電信統計，首賣日搶手機型分別為iPhone SE 128G星光色、iPhone 13 Pro 128G松嶺青色、iPhone 13 Pro Max 256G松嶺青色。

開賣首日，根據蘋果官網顯示，訂購iPhone SE、iPhone13系列新色，不管哪種顏色、容量、版本普遍都可在今天或明天於實體Apple店內取貨，顯示供需狀況平衡，暫時沒有缺貨狀況。

中華電信今天在全台近500間指定服務據點及網路門市開賣首款支援5G的全新iPhone SE、iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max松嶺青色及iPhone 13與iPhone 13 mini綠色。

根據中華電信統計新機首賣日銷售數據，iPhone SE占iPhone銷售比近3成，新色iPhone 13 Pro系列松嶺青色及iPhone 13系列綠色也受果粉青睞。統計開賣首日前3名最搶手機型分別為「iPhone SE 128G星光色」、「iPhone 13 Pro 128G松嶺青色」、「iPhone 13 Pro Max 256G松嶺青色」。

德誼數位觀察iPhone SE新機先前預約情況，其中超過5成的消費者選擇了星光色，是最受青睞的顏色，而容量則以最適中的128 GB 占比超過6成最高，也預期開賣後有機會再帶動一波銷售成長。（編輯：楊凱翔）1110318